Diluar Dugaan! Hasil Tinju Dunia Hebi Marapu vs Taiga Imanaga Selasa 25 Juli 2023 Berakhir 8 Ronde

Ekspresi Taiga Imanaga. Hasil Tinju Dunia Hebi Marapu vs Taiga Imanaga diluar dugaan

TRIBUNPONTINAK.CO.ID - Diluar dugaan, Hasil Tinju Dunia Hebi Marapu vs Taiga Imanaga Selasa 25 Juli 2023 berakhir hingga 8 ronde.

Hebi Marapu sukses mengejutkan Ariake Arena.

Rekor kemenangan KO tiga kali berturut-turut Taiga Imanaga pun harus terhenti.

Pasalnya penampilan Hebi Marapu sukses menyulitkan petinju jangkung Jepang itu.

Bahkan kemenangan yang didapatkan Taiga Imanaga dengan angka dinilai kontroversial.

Pasalnya Hebi Marapu berhasil menunjukan performa apik bahkan bisa dinilai mendominasi pertarungan.

Namun ketiga juri yang berasal dari Jepang mencatatkan angka untuk kemenangan Taiga Imanaga.

Kazunobu Asao memberikan skor 72-80, Michiaki Someya 76-75 dan Toshio Sugiyama 74-77.

Hasil ini pun jadi kekalahan kedua dalam perjalanan Tinju Dunia Hebi Marapu.

Kekalahan pertama dirasakan Hebi Marapu saat menghadapi Hero Tito petinju Indonesia pada tahun 2014 di Balai Sarbini Convention Hall, Jakarta.

Saat itu Hebi Marapu pun hanya kalah angka dari Hero Tito

Hero Tito sendiri kini telah tutup usia atau meninggal dunia pada Februari 2022 usai menghadapi James Mokoginta.

Kolase Taiga Imanaga dan Hebi Marapu. (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Hebi Marapu vs Taiga Imanaga

Hebi Marapu (18-2-1, 13 KO)