Tinju Dunia Naoya Inoue vs Stephen Fulton Batal? Balutan Tangan Jadi Penyebab

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Naoya Inoue vs Stephen Fulton terancam batal.

Hal ini karena balutan tangan Naoya Inoue yang diduga menjadi penyebab sang petinju Jepang mempunyai pukulan mengerikan.

Tudingan itu kali pertama disampaikan oleh Wahid Rahim, pelatih kepala petinju kelas bulu junior WBC/WBO Stephen Fulton.

Walaupun memang, Stephen Fulton sendiri tak ada mengomentari hal itu.

Naoya Inoue pun enggan menanggapi tudingan dari kubu lawan.

Seharusnya kata Naoya Inoue jika takut jangan bertarung.

“Don't suck it up. Just Fight,” kata Naoya Inoue.

Teknik membungkus tangan Naoya Inoue dengan selotip di kulit, lalu kain kasa, lalu mengulangi urutan itu diizinkan di Jepang dan juga di beberapa komisi di AS.

Sementara yang lain menyebut teknik ini sebagai 'menumpuk'.

Teknik inilah yang kemudian dikeluhkan oleh pihak Stephen Fulton.

“Jepang memiliki aturan lokalnya sendiri,” kata Naoya Inoue, yang juga pernah bertarung di Glasgow, Las Vegas, dan wilayah Los Angeles yang lebih luas.

“Bahkan di Amerika Serikat, ada aturan lokal yang bergantung pada negara bagian, dan metode [pembungkusannya] berbeda.

“Pertarungan kami akan digelar di Jepang pada tanggal 25, jadi tentu saja saya akan mengikuti peraturan Jepang.” katanya.

Seperti diketahui duel ini berlangsung pada 25 Juli 2023 di Jepang.

