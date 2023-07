Jadwal Tinju Dunia 25-30 Juli 2023: Inoue vs Fulton Hingga Errol Spence Jr vs Terence Crawford

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jadwal Tinju Dunia 25-30 Juli 2023.

Pada akhir Juli 2023 ini sejumlah duel seru tersaji.

Diantaranya adalah pertarungan kelas Bantam Super antara Naoya Inoue vs Stephen Fulton.

Stephen Fulton mempertaruhkan sabuk WBO-WBC miliknya di Jepang.

Duel ini dapat disaksikan melalui ESPN atau Sky Sport pada Selasa 25 Juli 2023 waktu setempat.

Selanjutnya yang menjadi laga ditunggu-tunggu adalah Errol Spence Jr vs Terence Crawford.

Tinju Dunia ini akan melahirkan Juara Tak Terbantahkan di kelas welter.

Showtime Boxing dan TNT Sports menjadi Tv Online yang menyiarkan pertarungan dari T-Mobile Arena, Las Vegas ini.

Untuk kategori wanita, Saniesa Estrada mempertaruhkan sabuk WBA dan WBC miliknya dihadapan Leonela Yudica.

Berikut Jadwal Tinju Dunia 25-30 Juli 2023

SELASA, 25 JULI - Waktu Setempat

Yokohama, Jepang (ESPN+)

Stephen Fulton ( No. 1 ) vs. Naoya Inoue ( No. 2 P4P )

12 ronde – kelas bulu junior (untuk gelar WBC/WBO Fulton) – info lebih lanjut

Robeisy Ramirez ( No. 5 ) vs. Satoshi Shimizu

12 ronde – kelas bulu (untuk gelar WBO Ramirez) – info lebih lanjut

JUMAT, 28 JULI - Waktu Setempat