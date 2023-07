Kylian Mbappe Dapat Tawaran Resmi dari Al Hilal, Nilai Kontraknya Melebihi Cristiano Ronaldo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kylian Mbappe mendapat tawaran resmi dari salah satu klub di Liga Arab Saudi yaitu Al Hilal.

Adapun tawarannya tersebut sangat menggiurkan bahkan dikatakan, melebihi nilai kontrak dari Cristiano Ronaldo.

Seperti diketahui saat ini CR7 adalah pemain dengan predikat harga termahal di dunia.

Namun jika Kylian Mbappe mau menerima tawaran fantastis dari Al Hilal maka gelar pemain termahal akan direbut oleh striker Prancis ini.

Lantas berapa nominal yang ditawarkan oleh Al Hilal? Berikut ulasannya.

Pada Senin 24 Juli 2023 pakar transfer Fabrizio Romano menyampaikan bahwa Al Hilal telah melayangkan tawaran resmi kepada PSG untuk transfer Kylian Mbappe.

Menurunya, Al Hilal siap menebus Mbappe dari PSG dengan biaya transfer sebesar 300 juta euro atau sekitar Rp 5 triliun.

Dilansir dari Forbes, paket biaya yang disiapkan Al Hilal dalam operasi transfer Mbappe adalah 1 miliar euro.

Dari 1 miliar euro tersebut, sebanyak 300 juta euro bakal digunakan sebagai biaya transfer Mbappe dari PSG.

Sementara itu, 700 juta euro (Rp 11,6 triliun) sisanya adalah nilai yang ditawarkan Al Hilal kepada Kylian Mbappe untuk kontrak berdurasi satu musim.

Skenario yang disiapkan Al Hilal adalah mengontrak Mbappe untuk musim 2023-2024, setelah itu sang pemain bakal diizinkan pergi ke Real Madrid pada musim panas 2024 mendatang.

Jika tawaran itu disepakati, Mbappe bakal menerima bayaran fantastis di Al Hilal.

Apabila dirinci, Mbappe akan mengantongi 58,3 juta euro (Rp 971 miliar) per bulan, 13,3 juta euro (Rp 221,7 miliar) per minggu, 1,9 juta euro (Rp 31,6 miliar) per hari, 80.000 euro (Rp 1,3 miliar) per jam, 1.332 euro (Rp 22,2 juta) per menit, dan 22 euro (Rp 366.742) per detik.

Jika menyetujui tawaran fantastis Al Hilal, Mbappe juga akan menggeser Cristiano Ronaldo yang kini menjadi pemain dengan kontrak termahal di dunia.