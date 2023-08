Neymar Bergabung ke Al Hilal di Liga Arab Saudi, Berikut Nilai Transfer dan Kontraknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bintang Paris Saint Germain (PSG), Neymar dikabarkan segera menjalani kesepakatan kontrak dengan salah satu klub di Liga Arab Saudi.

Adapun klub yang mendatangkan bintang Timnas Brasil ini adalah Al Hilal.

Neymar sudah menjalani tes medis pada Senin 14 Agustus 2023 untuk bagian pertama proses kepindahannya Saudi.

Dengan demikian, kepindahan Neymar ke Al Hilal bukan hanya sekedar rumor.

Selain itu kepindahan Neymar juga sudah disiarkan oleh pakar transfer dari Italia Fabrizio Romano.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitan Twitternya.

Romano telah mengeluarkan kata-kata "here we go" dalam postingannya mengenai transfer Neymar ke Al Hilal, sehingga transfer tersebut biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Dalam postingannya, Romano juga membeberkan 2 detail transfer Neymar ke Al Hilal.

Pertama, Neymar akan dikontrak selama 2 tahun oleh Al Hilal.

Kedua, bekas pemain Barcelona itu mendapatkan nomor punggung 10.

Mengenai biaya transfer, Al Hilal dilaporkan harus membayar uang sebesar 77,6 juta pounds atau setara Rp1,5 triliun sesuai dengan laporan Squawka.

Biaya sebesar itu membuat Neymar langsung memecahkan 2 rekor.

Pertama, ia menjadi pemain termahal yang pernah dibeli oleh klub Arab Saudi.

Sebelumnya, pemain termahal yang pernah dibeli oleh klub Arab Saudi adalah Malcom.