Kalender 2023 Apakah ada Libur Nasional di Bulan Agustus 2023? Lihat Daftarnya Disini!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Menjelang berakhirnya bulan Juli Kalender 2023 terdapat beberapa hal yang akan menjadi pertanyaan dibenak masyarakat.

Adapun pergantian bulan informasi yang dicair adalah Libur Nasional dan Cuti Bersama adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Orang-orang akan mencari informasi terkait libur serta Cuti Bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Melansir dari surat SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022, ada beberapa hari libur dan Cuti Bersama yang ditetapkan pemerintah, terutama di bulan Agustus 2023.

Bulan Agustus Kalender 2023 biasanya dikenal dengan bulan Kemerdekaan, sehingga libur Hari Raya dan Cuti Bersama di bulan ini sudah diresmikan pemerintah.

Adapun beberapa informasi libur dan Cuti Bersama pada bulan-bulan sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah, terutama di hari raya.

Bulan Agustus Kalender 2023 memiliki 5 minggu dan 4 hari pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Adapun tanggal merah yang tertulis dalam setiap kalender selain hari Minggu adalah tanggal 17 Agustus 2023.

Tanggal tersebut merupakan peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-78, sehingga masyarakat mulai menyiapkan persiapan Kemerdekaan Indonesia sejak Juli 2023.

Sementara untuk Cuti Bersama, pemerintah tidak menetapkan. Menurut pemerintah, Cuti Bersama diberlakukan untuk hari raya keagamaan saja.

Kesimpulannya, pada bulan Agustus tidak akan ada Cuti Bersama dan libur hanya pada tanggal 17 Agustus 2023 saja sebagai peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Tanggal penting di bulan Agustus cukup banyak, walaupun tidak ditetapkan sebagai Libur Nasional.

Adapun tanggal penting pada bulan Agustus 2023 sebagai berikut.

Hari penting Nasional :