Materi Seni Rupa Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka, Link Download Buku Paket Semester 1 dan 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah link download materi Seni Rupa Kurikulum Merdeka untuk Kelas 4 SD sederajat.

Seni rupa merupakan mata pelajaran yang akan mengajak para peserta didik untuk menjelajahi berbagai kemungkinan teknik dan keterampilan, media/alat yang digunakan serta cerita dan gagasan yang hendak disampaikan.

Tujuannya adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi dan kualitas para peserta didik baik dalam bidang seni rupa maupun bidang-bidang yang lain.

Jadi, dalam pelajaran seni rupa kita tidak semata mempelajari tentang seni rupa (learning about art) melainkan melihat hubungan bidang-bidang lain dengan seni rupa (learning with art) dan mempelajarinya melalui seni rupa (learning through art).

Dengan demikian seni rupa menjadi wahana yang menjembatani seni rupa dengan mata pelajaran yang lain dan menghubungan para perserta didik dengan lingkungan alam serta sosial budaya di sekitar sekolah dan tempat tinggal para peserta didik.

Mengingat fungsi dan tujuannya, seni rupa dipandang sebagai mata pelajaran universal yang membantu mengembangkan berbagai potensi para peserta didik

serta meningkatkan kualitas kemanusiaan mereka agar tumbuh sebagai pribadi yang peka terhadap lingkungan alam dan sosial, kreatif dan inovatif dalam mengerjakan suatu hal dan bertanggung jawab terhadap sikap yang dilakukan.

Selengkapnya materi Seni Rupa Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 dan 2 adalah:

Unit 1 Menggambar Rumah Tetangga

Unit 2 Daur Ulang Kerajinan dari Plastik.

Unit 3 Bereksperimen dengan Tekstur

Unit 4 Membuat Bendera Hias dari Kertas

Unit 5 Seni Dekoratif : Menggambar Taplak Meja dan Teralis.

Unit 6 Membuat Stempel dari Kentang dan Ketela

