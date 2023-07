Materi Bahasa Inggris Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka, Link Download Buku Paket Semester 1 dan 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah link download materi Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka untuk Kelas 4 SD sederajat.

Pelajaran Bahasa Inggris untuk peserta didik SD secara Nasional masih belum merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan.

Oleh sebab itu sekolah yang memutuskan untuk menambah pelajaran bahasa Inggris kepada muridnya harus mengembangkan berbagai kebutuhan pengajarannya sendiri.

Sekolah harus mengembangkan silabus, materi ajar dan evaluasinya, serta pengembangan gurunya.

Tujuan dari adanya materi ajar Bahasa inggris, yaitu:

- Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu,

- Menyediakan berbagai jenis pilihan materi ajar,

- Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta

- Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik

Selengkapnya materi Bahasa Inggris Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 dan 2 adalah:

1 What Are You Doing?

2 There Are 67 English Books

3 My Living Room is Beside Kitchen

4 Cici Cooks in The Kitchen

5 Where is My Pencil?