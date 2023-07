Soal Modul 2 Esesmen Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah gambaran soal-soal dalam kurikulum merdeka untuk pelajaran Bahasa Inggri Kelas 1 modul 2.

Dalam bentuk soal esesmen sumatif terdiri dari soal pilihan ganda dan essay.

Untuk kelas 1 SD saat ini dalam pembelajarannya sudah menggunakan modul kurikulum merdeka.

Contoh soal kali ini adalah pelajaran Bahasa Inggris dalam bentuk soal esesmen sumatif modul 2.

Pastikan untuk diikuti dengan seksama agar mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi dan menambah wawasan.

A. Choose the right answer by Crossing (x) a, b or c! ( Pilihlah jawaban yang benar dengan menyilang (X) a,b atau c!)

1. Ali : Good morning!

Eva: Good !

a. afternoon

b. morning

c. night

Jawaban : B

2. “n-e-i-g-v-e-n“

The correct word is ....