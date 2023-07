Dipanggil Janda, Reaksi Putri Anne Malah Tak Terduga Saat Menulis Status di Threads

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka kini sudah diujung tanduk.

Banyak warganet yang mengira mereka sudah cerai secara agama.

Hingga kini, Arya Saloka dan Putri Anne tampak saling berdiam diri dan tidak memberikan klarifikasi apapun.

Lebih parahnya Putri Anne kerap mendapat hujatan dari fans Arya Saloka dan Amanda Manopo.

Sosok istri Arya Saloka kini semakin menjadi sorotan usai kepergok lepas hijab.

Baru-baru ini, Putri Anne bak beri kode sudah cerai dengan Arya Saloka.

Bagaimana tidak, pemain sinetron 'Tukang Ojek Pengkolan' itu beri reaksi tak terduga saat dipanggil janda oleh netizen.

Penasaran?

Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram @rumpi_gosip, Rabu 12 Juli 2023.

Putri Anne pada awalnya menuliskan sebuah kalimat di Threads Instagram mengenai sebuah panggilan.

"Call me late but you! By Lany is just..... boy (emoji love)," tulis Putri Anne.

Lantas, threads istri Arya Saloka itu dikomentari seorang netizen.

Bahkan, netizen tersebut memberi panggilan janda untuk Putri Anne.

"Hai janda," tulis akun @riska_wulandri_

