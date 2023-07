Bombastis! Raffi Ahmad Pecahkan Rekor Penjualan Terbesar saat Live Streaming 12 Jam di Shopee Live

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terkenal sebagai aktor, presenter, sekaligus pengusaha, kali ini Raffi Ahmad membuat gempar dunia live streaming. Di kemeriahan kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale, ia berhasil menarik antusiasme para pengguna setia Shopee lewat sesi live shopping melalui Shopee Live selama 12 jam nonstop!



Bukan main-main, berkat antusiasme yang begitu tinggi, Raffi sukses memecahkan rekor omzet penjualan dengan total transaksi hingga Rp7 miliar.



Bekerja sama dengan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, yakni Shopee, Raffi Ahmad berterima kasih karena live streaming yang diadakannya kali ini telah mencatatkan rekor baru.



“Halo Sobat Shopee! Aku mau bilang terima kasih karena kalian sudah nonton gue kemaren belanja di Shopee Live 12 jam promo puncak Shopee 7.7! Keren banget Bombastis! Total jualannya TokoPapaRaffi hampir Rp7 miliar, nih aku kasih liat ya sini sini sini. Tuh, liat ni. Wuuuhuuuw top mantap is the best! Alhamdulillah banget hampir Rp7 miliar, aduh makasih banyak ya guysss. Terima kasih terima kasih terima kasih. Belanja di Shopee Live paling murah pastinya di Shopee, udah gitu Shopee Live juga Semua Diskon 50 persen! Shopee emang TOP MANTAP IS THE BEST,” ucap Raffi Ahmad dalam unggahan video di akun Instagram @raffinagita1717, Senin (10/7/2023).



Sesi live streaming spesial 12 jam nonstop bersama Raffi Ahmad di Shopee Live dihadirkan sebagai salah satu bagian dari kemeriahan hari puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale yang jatuh pada Jumat (7/7/2023) kemarin.



Sahutan “Toko Papa Raffi Emang Paling Affordable!”, “Toko Papa Raffi Emang Paling Bombastis” atau “Checkout Checkout Checkout!” yang meramaikan sesi live serta berbagai promo menarik menjadi alasan tingginya antusiasme terhadap sesi spesial ‘Live Bareng Toko Papa Raffi’ di Shopee Live. Tak ketinggalan, para pengguna setia Shopee yang juga merupakan penggemar setia dari RANS pun turut meramaikan sesi live shopping ini.

Tidak hanya melalui seruan promo saja, Raffi juga terlihat berinteraksi langsung dengan para penonton dengan menjelaskan produk-produk yang sedang ditawarkan, serta membacakan komen atau menjawab pertanyaan detail terkait produk di kolom chat.



Kemeriahan hari puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale ini memang diwarnai oleh berbagai pencapaian. Sesi live streaming yang dilakukan langsung oleh Raffi Ahmad ini berhasil menorehkan kesuksesan yang bombastis dengan berada di urutan nomor 1 pada Top Shopee Live Streamers dengan nama TokoPapaRaffi.



Di sisi lain, kepiawaian Raffi Ahmad dalam berinteraksi dengan pengguna memang tidak perlu diragukan lagi. Sebab, interaksi yang dibangun melalui sesi live streaming di Shopee Live berlangsung begitu seru dan berhasil meningkatkan daya tarik pengguna Shopee.



Apalagi rangkaian kolaborasi seru antara Raffi Ahmad dan Shopee sudah sering kali disaksikan, mulai dari penampilan seru di TV Show dalam beberapa kampanye sebelumnya, keseruan iklan TV, Shopee Live di kampanye 7.7, dan yang paling bombastis adalah pencetakan rekor live streaming dengan omzet terbesar pada hari puncak kampanye kemarin.

Shopee Live masih jadi favorit masyarakat



Di luar dari prestasi Raffi Ahmad yang begitu luar biasa, pencapaian rekor ini juga dipengaruhi oleh faktor kuatnya fitur yang digunakan, yakni Shopee Live. Untuk diketahui, Shopee Live merupakan fitur live streaming yang dapat ditemukan melalui aplikasi platform e-commerce Shopee.



Berdasarkan data dari SimilarWeb, Shopee masih menduduki posisi pertama sebagai e-commerce dengan jumlah pengunjung tertinggi selama bulan Mei 2023, yakni dengan 161 juta pengunjung. Jauh mengungguli Tokopedia yang meraih 106 juta pengunjung dan Lazada dengan 70 juta pengunjung.



Selain itu, Shopee juga masih menempati posisi pertama pada peta persaingan e-commerce saat ini. Hal ini terbukti dari hasil riset ‘Tren Perilaku Belanja Online Sambut Ramadan 2023’ dari Snapcart yang dipublikasikan bulan Maret 2023.



Dalam data tersebut, terdapat beberapa indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi pasar e-commerce pada awal tahun 2023. Riset ini mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator brand use most often (BUMO) atau merek yang paling sering digunakan, 61 persen responden memilih Shopee, disusul dengan Tokopedia sebesar 22 persen, TikTok Shop sebesar 9 persen, dan Lazada sebesar 7 persen.



Hal itu juga didukung dengan hasil pada indikator merek yang paling pertama diingat atau top of mind, di mana Shopee berada unggul di peringkat pertama dengan angka mencapai 70 persen, yang diikuti oleh Tokopedia dengan 22 persen, Lazada dengan 5 persen, dan TikTok Shop dengan 2 persen.



Maka itu, data tersebut boleh dibilang mengungkapkan realita situasi pada awal tahun 2023. Walau sering digadang-gadang mengambil pasar dari pemain utama e-commerce di Indonesia baik Shopee, Tokopedia ataupun Lazada, perkembangan TikTok Shop masih terlalu dini untuk disimpulkan.



Mengutip dari laporan Momentum Works bertajuk ‘E-Commerce Southeast Asia 2023’, secara nilai transaksi bruto per e-commerce selama tahun lalu, Shopee masih jauh memimpin atau secara angka hampir 11 kali lipat dibandingkan TikTok Shop.

Lalu bagaimana dengan situasi pasar live shopping saat ini? Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah cara belanja yang sedang menarik antusiasme masyarakat, yaitu live shopping. Berkat faktor interaksi yang ditawarkan, saat ini para pemain e-commerce pun berlomba-lomba berinovasi dan berinvestasi pada area tersebut.

Melalui laporan teranyar dari Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, yang menilik perilaku dan sikap pengguna yang berbelanja online menggunakan fitur live streaming, disimpulkan bahwa Shopee Live merupakan platform live streaming yang paling sering digunakan untuk belanja online, jauh melampaui pesaing terdekatnya.

69 persen responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Angka ini mengungguli para pesaingnya seperti pemain baru TikTok Live yang tertinggal dengan angka 25 persen.

Selain itu, Shopee Live juga menjadi fitur live streaming yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia dengan hasil 60 persen responden, sementara TikTok Live sebagai pemain baru hanya mendapatkan 30 persen suara.

Tingginya minat kategori beauty & fashion pada Live Shopping

Kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale yang dihadirkan oleh Shopee kali ini juga sukses menarik minat masyarakat dalam berbelanja, khususnya pada kategori pakaian dan kecantikan.



Dua kategori ini disinyalir menjadi kategori favorit yang paling banyak dicari dengan peningkatan transaksi melalui Shopee Live yang terlihat signifikan. Adapun pilihan produk favorit pengguna yang paling dicari pada kategori kecantikan meliputi produk seperti moisturizer, lipstik, dan foundation.



Sedangkan tas, sepatu, dan kemeja menjadi pilihan produk yang paling banyak dibeli melalui live shopping pada kategori pakaian. Tidak heran kalau kampanye ini digadang-gadang sebagai promo live beauty & fashion terbesar.

Melalui riset yang sama dari Populix, juga diketahui bahwa kategori produk yang paling banyak dibeli adalah fashion dan aksesoris (85 persen); kecantikan, perawatan & kesehatan (54 persen), gaya hidup (41 persen), kebutuhan rumah tangga (33 persen), produk sehari-hari/FMCG (32 persen), elektronik (25 persen), dan ibu dan anak/kebutuhan bayi (16 persen).

Populix pun juga menemukan bahwa animo masyarakat sangatlah tinggi dalam menggunakan fitur live shopping untuk membeli produk fashion dan kecantikan. Dari data ini, didapati bahwa Shopee Live menjadi fitur live streaming yang paling sering dipakai untuk membeli barang-barang kategori Fashion dan Kecantikan.

Hal ini dapat dilihat dari 79 persen responden yang memilih Shopee Live untuk berbelanja kategori Fashion, sedangkan TikTok Live sebagai pemain baru belum mampu mengimbangi dengan hasil 44 persen.

Sama halnya untuk kategori Kecantikan, 71 persen responden mengaku menggunakan Shopee Live. Angka ini juga mengungguli TikTok Live yang dipilih oleh sebesar 51 persen responden.

Hal ini sejalan dengan hasil data yang memaparkan bahwa Shopee Live menduduki posisi pertama pada indikator merk/fitur live streaming yang paling disukai, di mana Shopee Live menjadi pilihan utama responden (66 persen), sementara TikTok Live (28 persen) belum bisa mengejar ketertinggalannya.

Keunggulan Shopee ini telah terbukti lewat acara puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale, di mana penjualan yang dilakukan Raffi Ahmad dalam spesial sesi ‘Live bareng TokoPapaRaffi’ selama 12 jam nonstop berhasil meraih omzet penjualan yang begitu bombastis.

Semarak promo ini masih akan terus berlanjut di Shopee, lho! Masih ada banyak promo menarik lainnya yang bisa dinikmati lewat program ‘Shopee Live, Semua Diskon 50 persen, Paling Murah di Shopee’.

Dengan pengalaman belanja yang mudah dan interaktif, pengguna bisa menemukan berbagai kebutuhan melalui Shopee Live dengan banyak promo untuk semua barang mulai jam 8 malam setiap harinya.

Ke depannya, Shopee masih akan terus menghadirkan inovasi yang enggak main-main nan bombastis, khususnya melalui fitur live streaming Shopee Live pada kategori Fashion & Kecantikan.

Jadi, jangan tunda lagi! Terus ikuti keseruan live streaming Shopee Live dan nantikan kejutan lainnya.