Komisi VII DPR Dukung PLN Yang Lanjutkan Langkah Transisi Energi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Persero) untuk melanjutkan Transisi Energi sesuai peta jalan yang telah disusun guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Legislatif menilai, inisiatif PLN ini perlu mendapatkan dukungan penuh lewat pengawalan program hingga target tercapai.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengapresiasi langkah PLN dalam menjalankan rencana Transisi Energi. Menurutnya, PLN telah berjalan lebih maju dalam upaya transisi energi mencapai target NZE.

"Komisi VII DPR RI mengapresiasi inovasi dan langkah-langkah yang dilakukan Dirut PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan Transisi Energi menuju NZE pada tahun 2060 serta pencapaian kinerja terbaik," kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu 5 Juli 2023.

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halomoan Sitompul turut mengapresiasi langkah PLN dalam Transisi Energi

Menurutnya, PLN telah melakukan lompatan luar biasa dalam proses Transisi Energi menuju target NZE.

"PLN telah melakukan upaya heroik melalui RUPTL paling hijau menekankan upaya dekarbonisasi, pembangkit berbasis dan pengembangan energi baru terbarukan," ujar Hendrik.

Meski upaya Transisi Energi terdapat berbagai tantangan, Hendrik mendorong PLN tetap komitmen melakukan berbagai langkah demi mencapai target NZE di tahun 2060.

"Ada pesan tadi disampaikan Pak Dirut harus selalu kita ingat. Yaitu tagline 'because PLN do really care'. Jadi transisi memang harus dilakukan karena memang kita peduli, bukan hanya karena komitmen PLN.

Untuk itu, semangat PLN untuk zero emission ini luar biasa. Hanya tinggal dijaga timelinenya," ujar Hendrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN berinisiatif secara voluntary untuk melakukan Transisi Energi melalui berbagai upaya heroik.

Antara lain dengan menekankan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dan infrastruktur pendukung seperti smart grid dan control system, serta mengembangkan green ecosystem.

“Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif.

Kami komitmen menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat,” ucap Darmawan.

PLN telah membatalkan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028. Upaya ini bisa menghindari sekitar 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam 25 tahun ke depan.