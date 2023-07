Polres Kayong Utara Perbaiki Jembatan Menuju Sentra Produksi Kopi Liberica di Desa Podorukun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Dalam rangka hari Bhayangkara ke-77, Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Dharmianto, S.H, SIK dan sejumlah personil Polres Kayong Utara dibantu oleh warga setempat memperbaiki jembatan yang rusak dikarenakan lantai jembatan yang terbuat dari kayu sudah lapuk dan sangat berbahaya untuk dilewati, Kamis 6 Juli 2023.

“Jembatan ini merupakan penghubung Desa Podorukun ke Perkebunan Kopi Liberica Warga, dimana diketahui bahwa Kopi Liberica dari desa Podorukun ini sudah mendunia namanya pada Ajang Termatalia 2022 di Ourense – Spanyol , yang mana Kopi Liberica Kayong Utara menyabet predikat Best Alternative Coffee in the World. Kami mendapat informasi bahwa jembatan ini sudah sangat memprihatikan dan berbahaya bagi warga yang melewati jembatan ini, jadi hari ini kami bersama sama dengan masyarakat bergotong royong melaksanakan perbaikan jembatan. Adapun kegiatan ini merupakan penjabaran program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui program Penpermas Polres Kayong Utara," ujar AKBP Achmad Dharmianto, S.H, SIK.

Dilanjutkan Kapolres saat ini sedang dilakukan perbaikan lantai jembatan oleh personel Polres dan Polsek Kayong Utara dan dibantu TNI serta masyarakat , Kades dan perangkat desa Podorukun.

"Semoga dapat membantu arus barang, jasa dan orang sehingga dapat melintasi jembatan ini dengan aman dan nyaman. Kemudian selanjutnya dapat memudahkan arus Produksi Kopi Liberica dari Hulu hingga hilir," Ungkap Kapolres.

Senada dengan Kapolres Kayong Utara, Kepala desa Sidorukun Sdr. Muhklas menuturkan bahwa perbaikan dilakukan secara bersama-sama oleh pihak Polres Kayong Utara dan masyarakat.

"Alhamdulillah Bakti Sosial perbaiki jembatan oleh Polres Kayong Utara adalah bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat yang melintas jembatan ini, dan juga men support budidaya Kopi Liberica Yang menjadi symbol kami dari Pemerintah desa Podorukun Kecamatan Seponti , Dan kami segenap warga desa Podorukun sangat antusias dan berterimakasih banyak atas Kepedulian Bapak Kapolres Kayong Utara atas kegiatan ini," pungkasnya. (*)

Baca juga: Dansatbrimob Kombes Pol M Guntur Pimpin Langsung Upacara Purna Tugas Personel Satbrimob Polda Kalbar

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini