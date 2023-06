Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat kumpulan soal sumatif Bahasa Inggris Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Semester 1.

Soal berupa pilihan ganda disertai kunci jawaban.

Siswa dapat berlatih meningkatkan kemampuan dengan soal dan kunci jawaban ini.

Soal merupakan contoh pertanyaan materi mata pelajaran Bahasa Inggris.

Lakukan latihan secara teratur agar mendapatkan nilai tinggi.

Berikut ini soal dan kunci jawaban Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Semester 1.

1.100 - 25 = 75.In english ...

a. One hundred minus twenty five is seventy five.

b. One hundred plus twenty five is seventy five.

c. One hundred devide twenty five is seventy five.

Answer: A

2. What is “membagi” in english?

a. equal

b. devide

c. plus

Answer: B

3. Thirty five ... two is thirty there.