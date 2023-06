Done Deal! Canelo Naik Ring Tinju Dunia September 2023, Lawan Bukan Dmitry Bivol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Done Deal! Canelo julukan Saul Alvarez memastikan naik ring Tinju Dunia pada September 2023.

Hal ini kali pertama diumumkan Canelo melalui Story akun Instagram miliknya.

Canelo mengatakan jika ia telah mencapai kesepakatan dengan Premier Boxing Championship (PBC).

Raja Tinju Dunia asal Meksiko tersebut disebutkan mencapai kesepakatan tiga pertarungan dengan PBC.

Dua pertarungan lainnya diharapkan berlangsung pada akhir pekan Cinco De Mayo dan akhir pekan Hari Kemerdekaan Meksiko pada 2024.

Melansir dari ESPN, Canelo dimungkinkan menghadapi Jermall Charlo dan bukan Dmitry Bivol.

Jermall Charlo sendiri belum berkompetisi sejak Juni 2021, ketika dia mencetak kemenangan mutlak atas Juan Macias Montiel.

Presiden WBC Mauricio Sulaiman mengatakan bulan lalu bahwa ketidakaktifan saudara Jermell Charlo disebabkan oleh kesehatan mental.

Jermall Charlo merupakan pemegang sabuk WBC kelas 160 pon.

Jika Canelo vs Jermall Charlo terjadi maka label Undisputed kelas Menengah Super bisa dipertaruhkan.

Canelo sendiri terakhir kali naik ring saat menghadapi John Ryder di Meksiko.

Selain dari Jermall Charlo, Canelo juga bisa menghadapi David Benavidez yang juga tergabung dalam PBC.

Tale of The Tape Canelo vs David Benavidez

Saul Alvarez (59-2-2, 39 KO)