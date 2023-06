30 Soal Agama Islam Kelas 5 Ulangan Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan sumatif semester 1 Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD.

Ada 30 contoh soal yang dirangkum baik pilihan ganda muapun essay sebagai bahan belajar.

Soal-soal yang ada dirangkum untuk referensi belajar baik yang menggunakan kurikulum merdeka maupun K13.

Cermati dan pahami setiap soal yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Selain soal PAI dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 5 SD/MI.

Soal Agama Islam Kelas 5:

1. Diantara Rasul Ulul Azmi yang diberi mukjizat dapat menurunkan makanan dari langit adalah…

a. Nabi Ibrahim as

b. Nabi Muhammad SAW

c. Nabi Musa as

d. Nabi Isa as

Jawaban : d

2. Nabi yang mendapat julukan bapak para nabi dan bergelar nabi ulul azmi adalah…

a. Nabi Nuh as

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Musa as

d. Nabi Isa as

Jawaban : b

3. Berikut yang termasuk sifat wajib Rasul adalah….

a. amanah

b. kizib

c. khianat

d. baladah

Jawaban : a

4. Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah SWT yang diberi amanah untuk….

a. menyampaikan pesan Allah SWT untuk semua makhluk hidup

b. membimbing manusia dari golongan sendiri

c. membiarkan manusia agar hidupnya tersesat

d. menyampaikan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan benar