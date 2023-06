40 Contoh Soal Ujian Agama Islam Kelas 5 Kurikulum Merdeka Semester dan Kunci Jawaban Lengkap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal Agama Islam dalam ujian sekolah Semester 2 Kelas 4 sebagai latihan.

Dalam soal ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

Sehingga siswa semakin dapat mempersiapkan diri dalam mengahadapi ujian sekolah.

Baik itu dalam ulangan harian ataupun ulangan semester.

Untuk itu seluruh soal ini akan sangat baik sekali untuk diikuti dan dipelajari.

===>>Soal Agama Islam Kelas 5

1. Setiap nabi dan rasul mustahil memiliki sifat khitman, yang artinya…

a. menyembunyikan

b. bodoh

c. tidak dipercaya

d. pembohong

Jawaban : a

2. Seorang nabi dan rasul yang medapatkan gelar Abul Anbiya adalah…

a. nabi Adam as

b. nabi Ismail as

c. nabi Sulaiman as

d. nabi Ibrahim as

Jawaban : d

3. Nabi Muhammad saw. Mendapat gelar Al-Amin karena ….

a. Ketampanannya

b. Kebaikannya

c. Kesederhanaannya

d. Kejujurannya

Jawaban : d

4. Ibu Nabi Muhammas saw. Bernama

a. Halimah

b. Aminah

c. Hafsah

d. Aisyah

Jawaban : b

5. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada para rasul yang mempunyai….

a. umat paling banyak

b. keteguhan hati dan kesabaran

c. kekayaan yang melimpah

d. pengikut yang banyak

Jawaban : b