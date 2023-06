Isi Chat Perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tak pernah diterpa isu miring, adik Raffi Ahmad itu diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett sejak tahun 2022.

Isu ini semakin terkuak saat Lady Veronica Nayoan mengunggah bukti-bukti perselingkuhan Syahnaz dan suaminya ersebut.

Jelas saja, publik mendadak dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Rendy Kjaernett.

Berbagai bukti perselingkuhan keduanya dibeberkan langsung oleh Lady Veronica Nayoan, istri Rendy.

Banyak bukti chat mesra Syahnaz dengan Rendy Kjaernet.

Bahkan, bukan hanya melalui aplikasi WhatsApp, tapi juga aplikasi ojek online.

Berikut di rangkum isi chat mesra Syahnaz dengan Rendy Kjaernett di aplikasi ojek online:

"Sayang goodnight ya cintaku.. seneng bgt ktmu ayang terus sampe rumah cuci2 bobo ya sayang istrirahat ya cinta, kbrin aku bsk kl udh jalan ya sayang. Aku sayang bgt bgt sma ayang!! Cinta banget banget sma kamu. Aku ini mau mandi abis mandi bobo yah.. muaahh dadah suami aku love you so much!!!," tulis Syahnaz.

bukti Syahnaz dan Rendy Kjaernett selingkuh bikin syok. (Instagram)

"Ayang. Istri. Aku udah dirumah sayang. Aku sayang bgt bgt bgt sama km sayang. Seneng bgt bgt yang makasi ya cinta aku," balas Rendy.

"Goodnight istri aku aku sayang bgt bgt bgt sama km yang. Sayang cintaku istriku. Bobony yg enak ya sayang, mimpiin aku sayang, besok ketemu lg sayangku istriku. Besok aku bangun langsung kabarin km ya sayang. Tungguin aku ya sayang aku cinta mati sama km yang. Love you so much istri aku, muaahh," tulis Rendy dalam slide chat lainnya.

Menurut pengakuan Lady, ia mengetahui soal perselingkuhan ini sejak Juli 2022.

Rendy Kjaernett selingkuh dengan Syahnaz (Instagram)

Kala itu dirinya juga tengah hamil anak ketiga.

Setahun berlalu, Lady, naik pitam karena Syahnaz Sadiqah dengan Rendy tak kunjung menyudahi perselingkuhannya.

Sampai saat ini, belum ada klarifikasi dari pihak Syahnaz maupun Rendy Kjaernett.

