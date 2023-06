Tinju Dunia Regis Prograis vs Danielito Zorrila Live di TV Online Mana? Cek Jam Tayang di Indonesia

Flayer Regis Prograis vs Danielito Zorrilla. Cek Tinju Dunia perebutkan sabuk WBC dalam artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut informasi mengenai TV Online yang menyiarkan hingga Jam Tayang Tinju Dunia Regis Prograis vs Danielito Zorilla.

Duel Regis Prograis vs Danielito Zorilla dijadwalkan berlangsung Sabtu 17 Juni 2023 waktu setempat.

Smootthie King Center, New Orleans, Amerika Serikat menjadi venue pertarungan 12 ronde ini.

Pada Tinju Dunia ini, Regis Prograis mempertaruhkan sabuk WBC yang didapatkannya dari duel menghadapi Jose Zepeda tahun lalu.

Sejak kehilangan gelar IBF dan WBA dari Josh Taylor pada 2019, Regis Prograis telah mengalami comeback yang cukup baik.

Danielito Zorilla sang lawan kali ini juga tak bisa dipandang sebelah mata.

Walaupun berstatus lawan pengganti setelah Liam Paro menarik diri, Danielito Zorilla punya catatan cukup apik.

Setelah kalah dari Arnold Barboza Jr pada Juli 2022 untuk mengakhiri 16 kemenangan beruntunnya, dia bangkit kembali pada bulan Maret dengan mengalahkan Aristides Quintero melalui TKO.

Tinju Dunia Regis Prograis vs Danielito Zorilla ditayangkan di Tv Online DAZN.

Adapun biaya untuk menyaksikannya harus merogoh kocek yang tak sedikit.

Para pecinta Tinju Dunia harus membayar $19,99 untuk kontrak 12 bulan atau $24,99 bulan ke bulan di Amerika Serikat.

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia ini adalah 22:21 ET / 3:21 BST.

Untuk di Indonesia, duel sengit ini baru dapat disaksikan hari Minggu 18 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Regis Prograis saat dikukuhkan menjadi pemegang sabuk WBC kelas ringan super saat menundukan Jose Zepeda, Minggu 27 November 2022. Regis Prograis naik ring pada Minggu 18 Juni 2023 (Net/Boxing Scene)

Tale of The Tape Regis Prograis vs Danielito Zorilla