Tinju Dunia Tim Tszyu vs Carlos Ocampos: TV Online yang Menyiarkan Hingga Hari dan Waktu Tayang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketahui TV Online yang menyiarkan hingga hari dan waktu tayang Tinju Dunia Tim Tszyu vs Carlos Ocampos dalam artikel ini.

Tinju Dunia Tim Tszyu vs Carlos Ocampos merupakan satu diantara duel yang tersaji diakhir pekan ini.

Anak dari Kostya Tszyu ini sebelumnya baru saja meraih kemenangan atas Tony Harisson.

Sejatinya Tim Tszyu akan menghadapi Jermell Charlo.

Namun saudara Jermall Charlo itu selalu beralasan cedera sehingga Tim Tszyu menghadapi lawan lainnya.

Lawan dari Tim Tszyu yakni Carlos Ocampos pun bukan lawan sembarangan.

Ia hanya menderita kekalahan dari Errol Spence, di kelas welter, dan Sebastian Fundora.

Tinju Dunia ini dijadwalkan berlangsung hari Minggu 18 Juni 2023 di Australia.

Sabuk WBO Interim kembali dipertaruhkan oleh Tim Tszyu dalam duel kali ini.

Duel Tim Tszyu vs Carlos Ocampos dapat disaksikan melalui Showtime Boxing dan Kayo PPV.

Untuk menyaksikannya, para penggemar Tinju Dunia dibebani biaya $59,95.

Adapun Jam Tayang dari Tinju Dunia ini adalah 12:45 ET atau sekitar pukul 11.00 WIB.

Tale of The Tape Tim Tszyu vs Carlos Ocampo

