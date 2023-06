Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 2 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal sumatif bahasa Inggris Kelas 2 SD Kurikulum Merdeka Semester 1.

Soal berupa 50 pertanyaan pilihan dan dan 10 pertanyaan isian.

Puluhan pertanyaan tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban sd.

Siswa dapat berlatih dengan soal dan kunci jawaban ini.

Lakukan latihan dengan teliti untuk meningkatkan kemampuan.

Simak soal dan kunci jawaban soal sumatif bahasa Inggris Kelas 2 SD Kurikulum Merdeka Semester 1.

1. I wear hat on my ….

a. neck

b. hand

c. head

2. Before wear shoes I wear ….

a. socks

b. tie

c. uniform

3. To watch time, we can see ….

a. the clock

b. the picture

c. the wall

4. The children play marble in the ….