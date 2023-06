Lee Do Hyun Ungkap Keinginan Wajib Militer Setelah Patah Hati Ditinggal Kekasihnya

Lee Do Hyun juga mengaku sangat menantikan waktu di mana dirinya akan segera masuk dalam wajib militer.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Bagi lelaki Korea Selatan, tugas wajib militer selama 2 tahun harus di lakukan seluruh masyarakatnya.

Baik artis ataupun masyarakat biasa, wajib militer hanya dikhususkan bagi laki-laki saja.

Kini, aktor Lee Do Hyun ungkap keinginannya untuk daftar wajib militer atau wamil pada paruh kedua tahun ini.

Nama Lee Do Hyun memang sedang naik daun usai bermain drakor The Glory dan The Good Bad Mother.

Lagi ramai dibicarakan, aktor kelahiran tahun 1995 tersebut justru ingin daftar wajib militer pada tahun ini.

Hal tersebut terungkap melalui wawancaranya dengan Star News pada tanggal 13 Juni 2023 dan mengungkapkan bahwa dia berencana untuk mendaftar wajib militer pada paruh kedua tahun ini dan mengatakan dia akan kembali setelah mengembangkan aktingnya di ketentaraan.

Dalam wawancara terkait drama The Good Bad Mother yang baru saja ia bintangi, Lee Do Hyun mengungkapkan keinginannya di tahun 2023 ini.

Ia mengaku akan melakukan perjalanan singkat ke Pulau Jeju bersama dengan keluarga sebelum akhirnya ia mendaftarkan diri untuk masuk wajib militer.

"Aku tidak bisa pergi ke luar negeri karena aku pikir aku akan mendaftar wajib militer, dan mungkin aku akan pergi ke Pulau Jeju bersama orang tua ku, meski untuk waktu yang singkat," ungkap Lee Do Hyun yang dikutip dari akun Instagram @coppamagz pada Rabu 14 Juni 2023.

Lee Do Hyun juga mengaku sangat menantikan waktu di mana dirinya akan segera masuk dalam wajib militer.

Menurut kekasih dari Lim Ji Yeon, ini adalah saatnya ia mengembangkan diri dalam dunia militer dan tentu saja ini yang sudah ia tunggu sejak lama.

"Aku senang. Aku benar-benar ingin bergabung dengan tentara sejak lama. Aku belum punya waktu untuk mengembangkan diri karena syuting tanpa henti selama 4-5 tahun. Aku pikir ini akan menjadi waktu untuk berkembang selama di ketentaraan, dan aku pikir itu akan bagus," ujar Lee Do Hyun.

Mengetahui kabar bahwa Lee Do Hyun akan mendaftarkan wajib militer tahun ini, para penggemar rupanya dibuat patah hati.

Hal tersebut diketahui melalui kolom komentar di akun Instagram @coppamagz yang dilansir Grid.ID pada Rabu 14 Juni 2023.

