50 Soal Agama Islam Kelas 12 Ulangan/Ujian Semester 1 2023 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

Berikut adalah soal dan kunci jawaban ulangan/ujian Agama Islam kelas 12 SMA/SMK/MA semester 1 tahun 2023.

Ada beberapa contoh soal ulangan PAI yang dirangkum sebagai bahan belajar baik yang menggunakan kurikulum merdeka maupun K13.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu untuk mengasah kemampuan.

Perbanyak latihan soal untuk meningkatkan kompetensimu.

Selain soal Agama Islam dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12.



Jika menemukan kesulitan dalam belajar mintalah bantuan pada guru.

Soal Agama Islam Kelas 12:

1. Apabila ada mad tab’i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat terdapat hukum bacaan ….

a. mad far’i

b. mad badal

c. mad wajib muttasil

d. mad jaiz munfasil

e. mad ‘arid lissukun

Jawaban: c

2. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim maka hukum bacaannya adalah ….

a. izhar safawi

b. ikhfa safawi

c. iqlab

d. idgam mimi

e. idgam bigunnah

Jawaban: d

3. Dalam surat Yunus ayat 41, orang yang sudah melakukan dakwah Islam, tetapi yang diajaknya tetap mendustakan, maka ….

a. tanggung jawabnya makin berat

b. akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat

c. akan disiksa bersama orang-orang yang sesat

d. terbebas dari beban tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya

e. harus tetap sabar, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar

Jawaban: d

4. Surat madaniyah adalah surat yang diturunkan ….

a. sesudah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

b. sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

c. di Mekah

d. di Madinah

e. di Saudi Arabia

Jawaban: a

5. Dalam istilah agama Islam, toleransi sering disebut ….

a. tabayun

b. tasamuh

c. tadakhul

d. tawaquf

e. tafakur

Jawaban: b

6. Al Kahfi dijadikan nama sebuah surat, mengandung arti ….

a. gua

b. gunung

c. pemuda

d. penghuni surga

e. pertolongan Allah

Jawaban: a

