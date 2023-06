Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini: Regis Prograis vs Danielito Zorilla Hingga Tim Tszyu vs Carlos Ocampo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jadwal Tinju Dunia pertengan bulan Juni 2023.

Sejumlah laga seru Tinju Dunia tersaji diakhir pekan.

Dua diantaranya bahkan mempertarukan gelar juara dunia.

Diantaranya adalah Regis Prograis vs Danielito Zorrilla.

Regis Prograis merupakan pemegang sabuk WBC kelas 140 pon.

Penantangnya adalah Danielito Zorrilla merupakan pengganti Liam Paro yang menarik diri.

Baca juga: Teofimo Lopez Putuskan Pensiun Dari Tinju Dunia, Alasannya Bikin Kaget

Danielito Zorrilla yang berasal dari Puerto Rico telah mencatatkan 18 laga di Tinju Dunia profesional dimana satu diantaranya menelan kekalahan.

Selanjutnya tak kalah seru adalah Tim Tszyu vs Carlos Ocampo.

Tim Tszyu pun mempertaruhkan sabuk WBO Interim miliknya.

Carlos Ocampo menjadi pilihan lawan anak dari Kostya Tszyu tersebut karena Jermell Charlo tak kunjung tersedia.

Berikut Jadwal Tinju Dunia pertengahan Juni 2023

Jumat 16 Juni 2023

East London, South Africa

Sivenathi Nontshinga (No. 4) vs. Regie Suganob (No. 10)

12 rounds – junior flyweights (for Nontshinga’s IBF title) – more info

London

Adam Azim vs. Aram Faniian

10 rounds – junior welterweights