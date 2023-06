Promo Makanan Terbaru 12 Juni 2023, Geprek Bensu JCO Dunkin Donuts Kopi Kenangan Domino Pizza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beraneka promo pilihan makanan dan minuman hari ini Senin 12 Juni 2023.

Diantara menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, dominos pizza, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Apalagi menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Berikut selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 12 Juni 2023:

JCO

RISE AND SHINE THIS MONDAY WITH A BOX FULL OF HAPPINESS!

Nikmatin promo 1 Dozen Donuts + Iced Chocolate hanya dengan 116k saja! Pilih varian donuts favoritemu buat nemenin hari Senin yang panjang ini.

Yuk, langsung order melalui aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Promo ini berlaku mulai 12-18 Juni 2023. So, don't miss out, JCO Lovers.

Domino's Pizza

Work Hard Eat More

'PAPI VALUE MAXXX .

3 Medium Pizza HANYA 35K/Pizza; BEBAS Pilih 2 Med. HT Super Value + 1 Med. HT Margherita.

Geprek Bensu

Suka yang pedes pedes?