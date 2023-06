Promo Makanan Terbaru 7 Juni 2023, JCO Dunkin Donuts Geprek Bensu Kopi Kenangan Domino Pizza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beraneka promo pilihan makanan dan minuman hari ini Rabu 7 Juni 2023.

Diantara menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, dominos pizza, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Apalagi menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Berikut selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Rabu 7 Juni 2023:

Domino's Pizza

'PIZZA MANIA' Small Size Great Taste

5 Toppings are Available to Choose CHEESY BEEF / CREAMY CHICKEN /CHICKEN BBQ/ BEEF RASHER & K-LOVERS. Starts from 15K/Pizza with 'SUPER 4 DEAL' Any 4 Pizza Mania #orderonline dominos.co.id #call 1500366

Pas untuk Snack Event kantor & pribadi. Info & Order email: dominos.marketingevent@map.co.id

Geprek Bensu

Lihat aku 10 detik, kamu akan segera mencium aroma Wangi Daun Jeruk

Gapercaya? Buktikan sekarang!

Makan semakin nikmat dengan Paket Geprek Bensu Nasi Daun Jeruk by Geprek Bensu.

Aroma Daun Jeruk nya, buat kamu semakin lahap dan maunya nambah nambah dan nambah lagi....

Siapa yang berhasil mencium aroma wangi Nasi Daun Jeruk?