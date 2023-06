Hasil Tinju Dunia Josh Taylor vs Teofimo Lopez, Berakhir 12 Ronde! Sabuk WBO Berpindah

Kolase Cuplikan Tinju Dunia Josh Taylor vs Teofimo Lopez. Duel ini dimenangkan oleh Lopez dengan angka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Hasil Tinju Dunia Josh Taylor vs Teofimo Lopez, Minggu 11 Juni 2023.

Tinju Dunia yang memperebutkan sabuk WBO kelas 140 pon ini harus berakhir hingga 12 ronde.

Berdasarkan penghitungan juri, Teofimo Lopez berhasil membuat Josh Taylor merasakan kekalahan untuk pertama kalinya.

Petinju asal Amerika Serikat itu dinyatakan menang dengan angka.

Adapun skor kemenangannya adalah 115-113, 115-113 dan 117-111.

Kekalahan ini pun menjadi laga comeback yang buruk bagi Josh Taylor yang telah tidak naik ring selama 15 bulan.

Walaupun demikian, Josh Taylor berhasil membuat wajah dari Teofimo Lopez berlumuran darah dan babak beluar dari ronde kelima.

Teofimo Lopez memang sukses membuat Josh Taylor kerepotan.

Gerakan lincah dan jabnya membuat Josh Taylor tidak bisa berbuat banyak.

Petinju asal Skotlandia itu pun pada akhirnya harus merelakan sabuk WBO miliknya direbut oleh Teofimo Lopez.

Dengan hal ini, adapun rekor dari Josh Taylor adalah 19 kemenangan, dan 1 kekalahan.

Rekor ini pun menjadi sama bagi Teofimo Lopez yang juga mencatatkan 19 kemenangan dan 1 kekalahan ketika menghadapi George Kambosos Jr.

Tale of The Tape Josh Taylor vs Teofimo Lopez

Teofimo Lopez (19-1, 13 KO)