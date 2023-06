Jaime Munguia Alami Lawan Tinju Dunia Terberat Ketika Hadapi Sergiy Derevyanchenko

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jaime Munguia mengakui jika Sergiy Derevyanchenko adalah lawan Tinju Dunia terberat yang pernah dihadapinya.

Tak ragu-ragu, pria yang mirip Jet Li ini menanggap jika petinju Sergiy Derevyanchenko sebagai lawan terberat dalam karir profesionalnya selama 10 tahun.

“Tanpa diragukan lagi, dia adalah [lawan] yang hebat untuk mengukur diri saya sendiri dan mengetahui posisi saya di divisi ini. … Tanpa diragukan lagi, ini adalah pertarungan terberat dalam karir saya.” kata Jaime Munguia.

Seperti diketahui, Sergiy Derevyanchenko telah kalah tiga dari empat pertarungan terakhirnya.

Akan tetapi tiga kekalahan 12 ronde itu terjadi saat melawan petinju kelas menengah atas Gennady Golovkin, Jermall Charlo dan Carlos Adames.

Sergiy Derevyanchenko yang tangguh mengakhiri tiga kekalahan beruntunnya ketika menang dengan suara bulat atas Joshua Conley.

“Saya mengambil pertarungan ini karena Munguia adalah petarung tangguh,” kata Sergiy Derevyanchenko.

Duel ini tayang dan live di TV Online DAZN dan mesti berlangganan.

Adapun biaya langganan bulanan DAZN: $19,99 untuk kontrak 12 bulan atau $24,99 bulan ke bulan di AS / $24,99 per bulan di Kanada / £9,99 di Inggris Raya dengan kontrak 12 bulan atau £19,99 bulan ke bulan / 13,99 AUD.

Sementara itu biaya langganan tahunan DAZN : $224,99 di AS, $199,99 di Kanada, £99,99 di Inggris.

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia ini diprediksi mulai pada pukul 23:00 ET atau 10.00 WIB.

Cek Hasil Tinju Dunia Jaime Munguia vs Sergiy Derevyanchenko melalui link dibawah ini.

Tale of The Tape Jaime Munguia vs Sergiy Derevyanchenko