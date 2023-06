Hasil Tinju Dunia 12 Ronde Sunny Edwards vs Andres Campos, Sabuk IBF Bertahan di London

Kolase Hasil Tinju Dunia Sunny Edwards vs Andres Campos yang berakhir 12 ronde, Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Hasil Tinju Dunia Sunny Edwards vs Andres Campos yang berlangsung di Wembley Arena, London, Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB.

Tinju Dunia Sunny Edwards vs Andres Campos ini berakhir hingga 12 ronde.

Sunny Edwards berhasil mempertaruhkan sabuk IBF kelas terbang miliknya setelah dinyatakan menang dengan keputusan bulat.

Ketiga juri Phil Edwards, Waleska Roldan dan Carl Zappia memberikan skor 117-111.

Sunny Edwards dinyatakan menangkan 7 dari total 12 ronde yang bergulir.

Sehingga sisanya 5 ronde lain adalah milik Andres Campos.

Baca juga: Menilik Lawan Isaac Cruz yang Berlaga Sebelum Tinju Dunia Terence Crawford vs Errol Spence Jr

Sunny Edwards memang mendominasi dari sejak awal laga.

Petinju asal London itu yang sangat aktif terlebih dahulu dan pukulannya kerap terhubung, tetapi Andres Campos juga mempunyai pertahan yang kokoh.

Pada ronde terakhir atau ke-12, Andres Campos berusaha untuk membuat Sunny Edwards terpojok.

Namun rapatnya pertahanan dari Sunny Edwards tampak membuat Andres Campos frustasi hingga akhirnya bel berakhirnya laga berbunyi.

Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Sunny Edwards dengan 20 kemenangan dan 4 diantaranya KO.

Sementara bagi Andres Campos, ini menjadi kekalahan perdana baginya setelah 15 laga sebelumnya selalu menang.

Baca juga: Petinju Indonesia Turun di Tinju Dunia Stephen Fulton vs Naoya Inoue, Berikut Profilnya

Tale of The Tape Sunny Edwards vs Andres Campos

Sunny Edwards (20-0, 4 KO)