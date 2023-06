Menilik Lawan Isaac Cruz yang Berlaga Sebelum Tinju Dunia Terence Crawford vs Errol Spence Jr

Isaac Cruz vs Giovanni Cabrera Flayer Tinju Dunia sebelum Terence Crawford vs Errol Spence Jr pada akhir Juli 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terungkap lawan Isaac Cruz yang berlaga sebelum Tinju Dunia Terence Crawford vs Errol Spence Jr.

Pitbull julukan Isaac Cruz dipastikan kembali naik ring pada tahun 2023.

Petinju asal Meksiko itu akan menghadapi Giovanni Cabrera asal Amerika Serikat.

Giovanni Cabrera sendiri tercatat belum terkalahkan dengan 21 kemenangan dan 7 KO.

Pertandingan terakhir Giovanni Cabrera adalah mengalahkan Gabriel Flores Jr dengan angka di Grand Casino, Hinckley.

Sementara itu Isaac Cruz terakhir kali naik ring pada September 2022 menghadapi Eduardo Ramirez.

Isaac Cruz vs Giovanni Cabrera menjadi fitur tambahan dari siaran empat pertandingan Showtime Pay-Per-View 29 Juli 2023 di T-Mobile Arena di Las Vegas Terence Crawford vs Errol Spence Jr.

Seperti diketahui, Isaac Cruz berada di peringkat kelima di antara pesaing IBF untuk salah satu dari empat gelar ringan Devin Haney.

Giovani Cabrera sementara itu adalah penantang peringkat kesembilan IBF kelas ringan.

Isaac Cruz juga diperingkat ketiga oleh WBC dan kelima oleh WBA dan WBO.

Disisi lain, Giovanni Cabrera berada di peringkat kesembilan oleh WBA dan ke-11 oleh WBO.

Namun demikian Giovanni Cabrera tidak termasuk dalam 15 pesaing teratas oleh WBC.

Tale of The Tape Isaac Cruz vs Giovanni Cabrera

Isaac Cruz (24-2-1, 17 KO)