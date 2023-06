Daftar Calon Lawan Wakil Indonesia di BWF Super 1000 Indonesia Open 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah daftar wakil Indonesia di ajang Indonesia Open BWF Super 750 yang akan berlangsung 13-18 Juni 2023.

Turnamen level BWF Super 1000 menawarkan hadiah yang fantastis dan poin yang sangat tinggi bagi para juara.

Hal ini tentunya akan menjadi incaran para pebulutangkis papan atas dunia.

Para pemain bintang hampir dipastikan akan tampil di Istora Senayan Jakarta.

Para pemain yang tampil di Singapore Open 2023 yang tuntas pada minggu 11 Juni hanya membutuhkan jeda waktu dua hari untuk kembali berjuang.

Adapun wakil Indonesia yang harus bekerja keras mengembalikan stamina adalah Anthony Sinisuka Ginting yang berhasil menembus hingga partai final.

Selain Ginting wakil Indonesia di sektor tunggal putra hampir bisa diakatakan full skuad.

Para pemain seperti Chico, Jonatan Christie hingga Shesar Hiren Rhustavito akan ambil bagian.

Baca juga: Jadwal & Jam Tayang Indonesia Open 2023 Lengkap Update Rangking BWF World Tour Final

Begitu juga di tunggal putri yang bertumpu pada Gregoria Mariska Tunjung, kendati persaingan cukup berat.

Sektor ganda putra tetap menjadi andalan akan akan menurunkan skuat terbaiknya.

Ganda putra mendapatkan evluasi setelah kegagalan di ajang Malaysia Masters, Thailand Open hingga Singapura Open.

Hasil undian Indonesia Open 2023 dikutip dari laman BWF



MS

1. Shesar Hiren Rhustavito vs Chou Tien Chen [5] ( Taiwan)

2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Yew (Singapura)

3. Jonatan Christie [6] vs Kanta Tsuneyama (Jepang)

4. Anthony Sinisuka Ginting [2] vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)

Baca juga: Aaron Chia/Soh Wooi Yik Kalah, Final BWF Singapura Open 2023 Wang Chang/Liang Wei Keng Vs Choi/Kim ?

WS