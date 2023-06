Bank Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD Ujian Ulangan Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD ujian Ulangan Semester 2.

Soal menjadi bahan materi belajar bagi siswa Kelas 4 SD.

Soal dilengkapi pula dengan kunci jawaban sd.

Adanya soal dan kunci jawaban memudahkan siswa memahami mata pelajaran Bahasa Ingris.

Pemahaman yang baik akan membantu siswa mengisi soal ujian sekolah.

Berikut soal ujian Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2.

• Soal IPA Kelas 4 SD Ujian Ulangan Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Soal

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SD klik di Sini]

1. Bisakah kamu menulis cerita? In English is…

a. can you write a strory?

b. can you singing?

c. can you write a book?

d. can you playing football?

Jawaban: a

2. I am part of the body. I have five on the right side and five on the left side. I can hold something. What am I?

a. fingers

b. toes

c. eyes

d. ears

Jawaban: a

3. What time is it?

It is 04.00