Ide Gila Eddie Hearn, Wujudkan Tinju Dunia Canelo vs Conor McGregor

Kolase Canelo, Eddie Hearn dan Conor McGregor. Eddie Hearn berencana mewujudkan Tinju Dunia Canelo vs McGregor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bos Matchroom Boxing mempunyai ide Gila untuk mewujudkan Tinju Dunia Canelo vs Conor McGregor.

Hal ini menyusul rencana Tinju Dunia Canelo yang belum menemui kejelasan.

Pertandingan ulang dengan Dmitry Bivol nampaknya pun akan sulit karena ada perbedaan pendapat dari kedua petarung.

Dmitry Bivol ingin turun dikelas 168, sedangkan Canelo mau rematch tetap dikelas 175.

Dilansir dari Marca, Eddie Hearn menilai duel Canelo vs McGregor bisa menghasilkan uang yang fantastis.

Eddie Hearn pun benar-benar mendorong pertarungan.

Dia bahkan bisa mengirim surat ke presiden UFC Dana White, selain berbicara dengan Eddy Reynoso.

"Hearn berpegang teguh pada idenya, menunjuk pada pendapatan yang ditinggalkan oleh PPV pada pertarungan yang diadakan pada tahun 2017 antara Floyd Mayweather Jr vs Conor McGregor, yaitu 4,5 juta dolar," tulis Marca soal rencana duel Canelo vs Conor McGregor.

Conor McGregor sendiri pun telah menyatakan kesiapannya menghadapi Canelo.

"Saya melihat John Ryder, saya seorang kidal, Ryder adalah seorang kidal, Billy Joe Saunders adalah seorang kidal, saya telah melihat metode, saya telah melihat hal-hal yang akan saya lakukan," kata Conor McGregor beberapa minggu yang lalu.

"Aku tahu dia sedang menangis, aku akan melawan Canelo tanpa masalah. Langsung saja. Tidak masalah." tambah petarung UFC itu.

Canelo sementara itu juga telah memberikan jawaban atas tantangan tersebut.

"Sebenarnya saya belum melihat apa yang dia katakan karena saya tidak memiliki jejaring sosial di ponsel saya sekarang, tapi saya akan memukulnya dengan satu tangan di punggungnya," kata Canelo sambil tertawa.

Tale of The Tape Conor McGregor vs Canelo