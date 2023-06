Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Ulangan-Ujian Akhir Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban IPA IPS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal ulangan semester 2 Bahasa Inggris Kelas 10 sebagai latihan dalam menguji kemampuan diri.

Sebagai latihan seluruh soal telah dilengkapi dengan kunci jawaban untuk merangsang pemahaman siswa terhadap pelajaran yang sudah diterima.

Melalui latihan soal ini, pelajar bisa mempersiapkan diri dengan menjawab langsung soal-soal dalam bentuk ujian.

Tak menutup kemungkinan soal dalam bentuk soal pilihan ganda ini juga muncul dalam ujian yang sesungguhnya pada ulangan PAT Semester 2.

Soal Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA

Baca juga: 45 Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA IPA IPS Lengkap Kunci Jawaban Semester 2 PAT 2023

1. Cindy : “Mom, I’ve got the scholarship”.

Mother : “Congratulations! ….”

a. I’m so proud of you.

b. That’s a pity.

c. Happy birthday.

d. That’s so sweet.

e. That’s awful.

Jawaban : A

2. My sister is not only beautiful, but also has some good characters, which are ….

a. lazy and sensitive

b. stupid and lazy

c. friendly and cheerful

d. lazy and shy

e. careless and sensitive

Jawaban : C

Read the text is for question number 3 - 7

Cocoa Beach Florida is known as the perfect beach town. It is an hour drive to east of Orlando on Florida’s amazing Space Coast. The drive here is almost as beautiful as the beach.

Cocoa Beach is one of the most affordable beach vacations in Florida. There are a lot of things to see around Cocoa Beach. Space Coast offers you the chance to go deep sea fishing or parasailing, river tour and getting up close with the awesome wildlife of Florida.