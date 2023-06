40 Contoh Soal PJOK Kelas 8 SMP/MTs Ulangan Akhir Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian PAT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kumpulan soal ulangan PJOK kelas 8 SMP/MTs tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester 2022.

Pahami dan cermati soal yang ada serta berikan jawabanmu.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Selain soal PJOK kelas 8 dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8 SMP/MTs.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan SMP semua pelajaran kelas 8 klik link)

Soal PJOK Kelas 8:

1. Berikut ini yang merupakan tahap pelaksanaan gerak guling lenting adalah ..…

A. Letakkan telapak tangan di samping kepala, tarik tumit mendekati pinggul, dorongkan kedua kaki dan tangan ke lantai hingga badan terangkat dari lantai dengan posisi melenting.

B. Turunkan tangan satu per satu ke matras diikuti kaki naik keatas, hingga kedua lengan bertumpu pada matras, kedua kaki lurus ke atas, badan lurus, turunkan kembali kaki satu per satu ke matras diikuti kedua lengan terangkat dari matras, hingga posisi berdiri dan kedua lengan lurus ke atas

C. Angkat pinggul ke atas, kedua kaki lurus, kedua lengan lurus, masukan kepala diantara dua tangan hingga bahu menyentuh matras, lecutkan kedua kaki ke depan atas hingga pinggang melenting dan kedua ujung kaki mendarat pada matras.

D. Meletakkan kedua telapak tangan pada matras, masukkan kepala diantara kedua lengan, gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras, dan akhir gerakan jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan, tahap kedua, dari posisi jongkok, letakkan kedua telapak tangan pada matras angkat

Jawab : c

2. Gerak langkah kaki dalam aktivitas senam irama yaitu ….

A. Langkah maju, langkah mundur dan langkah samping

B. Langkah biasa, langkah kaki rapat dan langkah keseimbangan

C. Langkah lurus, langkah lompat, dan langkah putar

D. Langkah silang, langkah putar dan langkah biasa

Jawab : b

3. Perbedaan langkah biasa dengan langkah keseimbangan yaitu .....

A. Sikap akhir langkah biasa berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping, sedangkan langkah keseimbangan berdiri sikap tegak langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan.

B. Sikap akhir langkah biasa berdiri tegak kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan, sedangkan langkah keseimbangan berdiri sikap tegak langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan

C. Sikap awal langkah biasa berdiri sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan/tolak pinggang, pandangan ke depan sedangkan langkah keseimbangan berdiri posisi tegak langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan/tolak pinggang pandangan ke depan