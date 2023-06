20 Contoh Soal PAI Kelas 11 SMA Sederajat Semester Genap Tahun Ajaran 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini 20 Soal dan Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 11 SMA Sederajat.

Terdapat 20 soal pilihan ganda yang bisa dipelajari.

Saat menjawab latihan soal siswa harus menganalisis informasi, memahami konteks, dan menyimpulkan jawaban yang tepat.

Hal itu membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, logika, dan argumentasi yang penting dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Agama.

Latihan soal Agama Islam membantu siswa SMA dalam memperkaya identitas keagamaan mereka sebagai Muslim.

Melalui pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran dan praktek agama, siswa dapat memperkuat identitas mereka sebagai seorang Muslim, serta menghargai dan menghormati identitas keagamaan orang lain.

Cermati Soal dan Kunci Jawaban Berikut PAI di bawah ini :

1. Menjual padi yang masih hijau (belum tua) termasuk jual beli yang dilarang, karena jual beli seperti ini dapat merugikan….

a. tengkulak

b. orang lain

c. penjual

d. pembeli

e. penjual dan pembeli

Jawaban: d

2. Seorang rasul yang diuji dengan anak dan istri yang tidak taat kepada Allah dan seruannya yang akahirnya mereka ditenggelamkan banjir bandang sebagai azab dari Allah adalah….

a. Nabi Musa a.s

b. Nabi Luth a.s.

c. Nabi Idris a.s

d. Nabi Nuh a.s

e. Nabi Ismail a.s

Jawaban: d

3. Berikut ini yang termasuk sifat mustahil bagi rasul adalah….

a. amanah

b. tabliqh

c. siddiq

d. fatanah

e. kizib

Jawaban: e

4. Rasul itu diutus Allah Swt. dengan tugas-tugas sebagai berikut, kecuali….

a. memberi kabar gembira

b. memberi peringatan

c. memberi rezeki

d. membawa kebenaran

e. memberi teladan yang baik

Jawaban: c

5. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ditujukan kepada….

a. umat sekarang

b. Bani Israil

c. Bangsa Arab

d. umat terdahulu

e. semesta alam

Jawaban: e

6. Tugas pokok diutusnya rasul-rasul Allah SWT adalah….

a. menjadi juru selamat

b. menyampaikan wahyu

c. membela umatnya

d. memberi syafaat

e. memberi contoh yang baik

Jawaban: b

7. Bagi seorang muslim, mengimani atau memercayai adanya rasul-rasul utusan Allah SWT hukumnya….

a. wajib

b. makruh

c. sunah

d. mubah

e. haram

Jawaban: a