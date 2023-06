30 Contoh Soal UAS PAT Mapel Pendidikan Agama Islam Kelas 11 SMA Sederajat Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini Contoh Soal UAS pilihan ganda mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 11 SMA Sederajat.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan ajaran agama Islam.

Oleh karena itu menjelang Ujian Akhir Semester mendatang ada baiknya setiap siswa belajar dari contoh soal dan Beserta Kunci jawaban.

Melalui latihan soal siswa diharapan dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang berbagai aspek agama Islam, seperti sejarah Islam, kehidupan Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, serta pemahaman tentang al-Qur'an dan Hadis.

Latihan soal membantu siswa memperdalam pengetahuan mereka dan menjawab pertanyaan yang mungkin muncul dalam ujian atau tugas terkait agama Islam.

Berikut dibawah ini soal PTS PAI beserta jawabannya.

1. Nabi Muhammad SAW diberi gelar....

A. Amanah

B. Tabligh

C. Siddiq

D. Fatonah

E. Al Amin

Jawaban:E

2. Rasul Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah SWT, adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa melebihi Rasul-rasul yang lain. Kelima Rasul tersebut adalah ….

A. Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ayub AS, Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Daud AS, Nabi Hidir, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail AS, Nabi Nuh AS

C. Nabi Daud AS, Nabi Hidir, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail AS, Nabi Ayub AS

D. Nabi Daud AS, Nabi Hidir, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail AS, Nabi Harun AS

E. Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS, Nabi Isa AS, Nabi Muhammad SAW

Jawaban:E

3. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah ....

A. Kadzib

B. Mukjizat

C. Jaiz

D. Fathanah

E. Baladah

Jawaban:D

4. Salah satu sifat Mustahil bagi Rasul adalah….

A. Sidiq

B. Jaiz

C. Mukjizat

D. Kitman

E. Amanah

Jawaban:D

5. Salah satu sifat Jaiz bagi Rasul adalah ….

A. Tabligh

B. Kadzib

C. Aradul Basyariyah

D. Fathanah

E. Khianat

Jawaban:C

6. Dalam menunaikan sholat, seorang hamba tidak melihat Allah, namun pada hakikatnya Allah . . . hambanya.

A. menerima ibadah

B. melihat

C. menyayangi

D. mengampuni

E. menanti

Jawaban: B

7. Ketika seseorang melakukan sholat, sesungguhnya ia sedang . . . dengan Tuhannya

A. berijtihad

B. bertirakat

C. berdialog

D. bersemedi

E. berikrar

Jawaban:C

8. Tujuan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT adalah ...

A. Untuk mendapatkan kekayaan yang banyak

B. Agar disebut orang baik dan salah

C. Agar kelak masuk surga

D. Untuk mencari keridhoan Allah SWT

E. Untuk mencari kemulian diri

Jawaban: D

