Promo Makanan di Restoran 6 Juni 2023, Ada McD KFC Hokben Pizza Hut Solaria Burger King A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk berikut ini adalah beraneka promo - promo makanan di restoran cepat saji hari ini Selasa 6 Juni 2023.

Apalagi saat ini banyak pilihan mulai dari promo makanan Burger King, promo makanan McDonalds, promo makanan KFC, promo makanan Hokben, promo makanan Solaria, promo makanan Pizza Hut, promo makanan A&W, dan banyak promo makanan lainnya.

Kemudian dengan varian promo makanan lainnya, namun menu-menu yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau

Inilah beragam pilihan menu makanan yang sayang untuk kamu lewatkan

Cekselengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 6 Juni 2023:

promo makanan Pizza Hut

Cobain pasta baru dari Pizza Hut

Ada Cheese Lava, Salmon Aglio Olio, Flaming Hot, Classic Fettuccine with Crispy Chicken dan Pasta Platter.

promo makanan KFC

Nikmatin GRATISAN KFC Soup dengan pembelian min.70rb khusus pemesanan lewat Drive Thru! Bisa buat tambahan variasi makanan kamu nih~

Tunggu apa lagi? Yuk meluncur dan serbu promonya sekarang juga!

Syarat dan Ketentuan:

- Program berlaku mulai 15 April 2023 - 30 Juni 2023.

- Free KFC Soup berlaku untuk setiap transaksi minimal Rp. 70.000,- (before tax) di Layanan Drive Thru KFC, dan menggunakan Sticker Mobil/Motor KFC Drive Thru di kendaraan kustomer.