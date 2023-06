Promo Pilihan Makanan 5 Juni 2023, JCO Dunkin Donuts Geprek Bensu Kopi Kenangan Domino Pizza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beraneka promo pilihan makanan dan minuman hari ini Senin 5 Juni 2023.

Dapatkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan JCO, promo minuman Chatime, dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Apalagi weekend kali ini menyantap makanan dan minuman bersama orang tersayang.

Apalagi saat ini ada banyak menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Inilah selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 5 Juni 2023:

• Promo Makanan di Restoran 3 Juni 2023, Nikmati McD KFC Hokben Pizza Hut Solaria Burger King A&W

Geprek Bensu

Kamu harus Makan enak dan banyak ya bestie, biar semangat beraktivitas ga ada kata magerrrrr.

Ayok Beli Geprek Bensu sekarang... Ada 1 Paket Geprek Bensu + 1 Paket Geprek Bensu Sambal Matah, mulai dari 33 ribuan aja loh.

Puollll banget ya harga Promonya Geprek Bensu. Bisa bikin kamu kenyang mantap seharian.

Yuk order Geprek Bensu,

Kamu bisa Dine In, Take Away, ataupun order di Gofood, Grabfood, Shopeefood & Air Asia Food.

• Promo Pilihan Makanan 4 Juni 2023, Geprek Bensu Kopi Kenangan Domino Pizza JCO Dunkin Donuts

Domino's Pizza

Best Treat!! BAYAR 6.6K BEBAS Pilih 2 Item* @dominos_id

Disertai pembelian Medium HT (85K) Supreme Cheese Pie / Meatty Bolognese Pie/ American Cheeseburger/ Cheese Mania/ Meatzza/ Chick. Lovers/ Chick. Truffle/ Veggie Mania. Periode terbatas.

PILIH ANY 2: Pizza Mania/ Bread Stick/Choco Bread Sticks/Choco Lava.

• Promo Pilihan Makanan 2 Juni 2023, Domino Pizza JCO Geprek Bensu Kopi Kenangan Dunkin Donuts