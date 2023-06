Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal Ujian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak ragam contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester 2.

Terdapat 30 contoh soal ujian sekolah pilihan ganda.

Soal-soal dilengkapi dengan kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris.

Siswa hanya perlu berlatih dengan soal dan kunci jawaban ini.

Latihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa.

Berikut soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester 2 disadur dari beragam sumber.

1. What does the paragraph three tell about?

A. What the buroq is

B. Muhammad speaks to God

C. The meaning of Isro’

D. What the mi’roj is

Jawaban D

2. The followings are methods of making a cheese omelet, except…..

A. cracking the egg

B. whisking the egg

C. cheese-grater

D. heating the oil

Jawaban C

3. How much cheese do we need to make a cheese omelet?