Juara Tinju Dunia Kelas Berat Oleksandr Usyk Ternyata Suami-suami Takut Istri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juara Tinju Dunia kelas berat, Oleksandr Usyk merupakan sosok yang lincah dan tak terkalahkan.

Petinju asal Ukraina ini bahkan sebelumnya adalah Juara Tak Terbantahkan atau Undisputed divisi penjelajah.

Namun banyak belum tahu, dibalik ganasnya Oleksandr Usyk diatas ring ia adalah suami-suami takut istri.

Hal ini terungkap ketika pemegang sabuk IBF, WBA, WBO dan IBO itu menanggapi tantangan Deontay Wilder.

Oleksandr Usyk pun mengaku tak takut pada pria berjuluk The Bronze Bomber itu.

Ia mengaku lebih takut kepada istrinya, karena pertandingan diatas ring bisa membuat belahan jiwanya frustasi.

"Tolong hentikan, saya menghormati pria ini, saya memperlakukannya dengan hormat.

Pembicaraan apa tentang ketakutan ini? Satu-satunya hal yang saya benar-benar takuti adalah membuat istri saya frustrasi," kata Oleksandr Usyk dilansir dari Marca.

Deontay Wilder sendiri terus menagih kesiapan Oleksandr Usyk untuk menghadapinya.

"Kita lihat apa yang terjadi. Aku akan memastikan Usyk menepati janjinya."

"Kami akan memanggil timnya dan manajernya, dan kami akan melihat apa yang terjadi dan jika dia menepati kata-katanya, itu akan menjadi pertarungan yang luar biasa," kata Deontay Wilder.

Karena tak kunjung menepati janji, The Bronze Bomber pun menuding Oleksandr Usyk takut padanya.

"Aku mendukungnya, tapi dia sedikit takut. Dia tidak sedikit takut, dia sangat takut! Kau tahu, aku dalam bisnis ini. Aku tahu banyak hal," kata Deontay Wilder.

Juara Tinju Kelas Berat Dunia Ukraina Oleksandr Usyk berbicara selama konferensi pers di konferensi teknologi terbesar di Eropa, Web Summit, di Lisbon pada 2 November 2022. Oleksandr Usyk ternyata suami-suami takut istri (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Tale of The Tape Deontay Wilder vs Oleksandr Usyk