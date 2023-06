Alasan Menyentak Sang Manager Tak Restui Tinju Dunia Canelo vs Dmitry Bivol II

Kolase Canelo. Duel Canelo vs Bivol II terancam gagal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rencana rematch Tinju Dunia Canelo vs Dmitry Bivol II hampir bisa dipastikan buyar.

Hal ini menyusul alasan menyentak dari Vadim Kornilov, manager dari Dmitry Bivol.

Sang manager pemegang sabuk WBA kelas berat ringan ini tidak mau menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh tim Canelo.

Vadim Kornilov pun kini menegaskan pihaknya telah mengalihkan perhatian dan ingin bentrok dengan Artur Beterbiev , yang memegang gelar WBC, WBO, dan IBF di divisi tersebut.

"Mereka tidak menginginkan pertandingan ulang," kata Vadim Kornilov.

"Mereka tahu bahwa mereka kalah sangat parah di pertarungan pertama dan mereka memiliki lebih sedikit peluang untuk menang di pertarungan kedua.

Baca juga: Turun ke Divisi Tinju Dunia Canelo, Dmitry Bivol Gagal Jadi Juara Tak Terbantahkan

"Kapan Anda pernah mendengar tentang seorang petarung yang, setelah kalah, meminta pertandingan ulang dengan syarat yang sama?," tambahnya.

Seharusnya kata Vadim Kornilov, duel Canelo vs Dmitry Bivol II dilakukan pada divisi yang berbeda yakni kelasnya Canelo.

"Pertandingan ulang tidak bisa dilakukan dengan syarat yang sama dengan pertarungan yang Anda kalahkan. Itu bodoh. Kami menantikannya. Artur Beterbiev adalah target kami," katanya.

Manajer Canelo, Eddy Reynoso mengonfirmasi pada 20 Mei bahwa Canelo ingin menghadapi Dmitry Bivol.

Canelo sendiri juga telah menyatakan keinginannya untuk pertandingan ulang dengan Dmitry Bivol di batas kelas berat ringan.

Namun, dia menyebutkan bahwa dia akan mempertimbangkan lawan lain jika negosiasi untuk pertandingan ulang menjadi rumit.

Baca juga: Oscar De La Hoya dan Ryan Garcia Bertikai! Penyulutnya Tak Hanya Hasil Tinju Dunia Hadapi Tank

Kolase Canelo vs Dmitry Bivol II. (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Canelo vs Dmitry Bivol

Saul Alvarez (59-2-1, 39 KO)