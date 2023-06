Jelang Idul Adha, Pedagang Sembako di Pasar Mempawah Pastikan Ketersediaan Bapok Aman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Tiga pekan menjelang hari raya Idul Adha, harga dan ketersediaan Bahan Pokok (Bapok) di Pasar Mempawah relatif stabil meskipun ada beberapa komoditi yang alami kenaikan harga.

"Kalau untuk di awal Juni menjelang kurang lebih tiga pekan mau Lebaran Idul Adha ini kalau kita lihat harga dan Bahan Pokok sih aman-aman saja, masih stabil," ujar salah satu pedagang sembako di Pasar Mempawah Ilyas saat ditemui, Senin 5 Juni 2023.

Meski demikian kata Ilyas, ada beberapa komoditi yang mulai naik meskipun tidak terlalu signifikan.

"Ada sih beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam yang sekarang masih di kisaran harga Rp 32 ribu per kilo dari sebelumnya cuma Rp 30 ribu per kilo, kemudian minyak goreng yang saat ini masih di kisaran Rp 18 ribu per kilo dari sebelumnya hanya Rp 15 ribu per kilo," terang Ilyas.

"Kalau untuk komoditi lain sih aman-aman saja, dan stok barang juga tercukupi," lanjutnya lagi.

Ilyas juga berharap stabilitas harga dan ketersediaan Bapok masih tetap stabil hingga mendekati Idul Adha.

"Kita turut berharap harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Idul Adha nantinya aman. Sehingga minat beli masyarakat juga stabil seperti biasanya," ucap Ilyas.

• Sahkah Ibadah Kurban Bagi Muslim yang Memotong Rambut dan Kuku Sebelum Idul Adha

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini