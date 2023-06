Hasil Tinju Dunia Minggu 4 Juni 2023: 10 Ronde Tuntas! Label Undisputed Gagal Dirampas Carnejo

Claressa Shields memukul Maricela Cornejo selama pertarungan Kejuaraan Kelas Menengah mereka di Little Caesars Arena pada 03 Juni 2023 di Detroit, Michigan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Hasil Tinju Dunia Minggu 4 Juni 2023.

Claressa Shields berhasil mempertahankan label Undisputed atau Juara Tak Terbantahkan miliknya dari Maricela Cornejo.

Berlangsung di Little Caesars Arena, Detroit, duel Claressa Shields vs Maricela Cornejo berakhir hingga 10 ronde yang dijadwalkan.

Juri John Basile (100-89), Waleska Roldan (100-90) dan Robin Taylor (100-90) memberikan keunggulan untuk Claressa Shields.

Pada pertarungan ini, Claressa Shields mengejutkan Maricela Cornejo dengan banyak tangan kanan.

Claressa Shields menunjukan kecepatan, keterampilan, dan kekuatan yang signifikan sepanjang pertarungan.

Walaupun demikian, Maricela Cornejo tampak kokoh bertahan dari gempuran sang juara bertahan.

Namun pada akhirnya, Claressa Shields unggul angka dan dikukuhkan dan masih berlabel Undisputed.

Juara tiga divisi dan peraih medali emas Olimpiade itu pun dua kali mempertahankan posisinya sebagai petarung terbaik, pound-for-pound di tinju wanita.

“Saya merasa luar biasa,” kata Claressa Shields.

Sementara itu bagi Maricela Cornejo, ini menjadi kekalahan keempat kalinya dalam perebutan gelar dunia.

Total Maricela Cornejo telah enam kali menelan kekalahan sepanjang karir profesionalnya.

Sejatinya Maricela Cornejo juga merupakan lawan pengganti setelah 10 hari sebelum pertarungan Hanna Gabriels, dinyatakan positif menggunakan zat terlarang.

Tale of The Tape Claressa Shields vs Maricela Cornejo