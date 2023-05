25 Contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 3 SD/MI Ulangan Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban UAS/PAT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal dan kunci jawaban ulangan Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI terbaru tahun 2023.

Ada sejumlah soal yang dirangkum sebagai bahan belajar adik-adik dalam menghadapi ulangan semester 2023.

Cermati dan pahami soal yang ada.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban sehingga kamu bisa mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada orangtua hingga guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 3 SD,

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 3 SD/MI klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 3:

1. Sigit : “Today is sunday. What day after today?”

Ayuk : “After today is ….”

The word to complete the sentences is ….

a. Tuesday

b. Monday

c. Friday

d. Wednesday

Jawab :B

Baca juga: 30 Contoh Soal Agama Islam Kelas 3 SD Ulangan Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian UAS PAI

2. The day before saturday is ….

a. Friday

b. Sunday

c. Monday

d. Wednesday

Jawab :A

3. Ayahku suka nasi goreng. The english sentences is ….

a. My father like fried nodles

b. My father like fried chicken

c. My father like fried rice

d. My father like fried meat

Jawab :C