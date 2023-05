Renungan Kristen Pertanyaan yang Mengejutkan dan Firman Tuhan Hari Ini Kamis 1 Juni 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak bacaan renungan Kristen hari ini Kamis 1 Juni 2023 berjudul, “Pertanyaan yang Mengejutkan“.

Renungan hari ini dimulai dengan pernyataan mengejutkan, lebih mudah melakukan sesuatu daripada memercayai Allah.

Itulah sebabnya, hanya sedikit yang bekerja dengan Allah, tetapi banyak orang yang bekerja untuk Allah.

Memercayai Allah berarti sungguh-sungguh percaya Allah mengerjakan di dalam saya, dan orang lain, yang tidak dapat saya lakukan kesadaran yang membuat kita tidak pernah tidak punya harapan dalam melayani.

Akan tetapi, hanya setelah kita mengenal siapa kita terpisah dari anugerah Allah.

Dapatkah seorang berdosa diubahkan menjadi seorang kudus?

Dapatkah hidup yang bengkok diluruskan?

Hanya ada satu jawaban yang tepat -- “Ya Tuhan ALLAH, Engkaulah yang mengetahui!” (Yehezkiel 37:3).

Jangan sekali-kali terlalu bergairah dengan akal sehat keagamaan Anda dan berkata, “Oh, ya, dengan semakin banyak membaca Alkitab, saat teduh dan doa, aku rasa itu dapat dilakukan.”

It is much easier to do something than to trust in God - lebih mudah untuk melakukan sesuatu daripada memercayai Allah kita salah, menyangka reaksi terhadap kepanikan sebagai ilham atau inspirasi.

Itulah sebabnya, hanya sedikit pekerja Kristen yang bekerja dengan Allah, yang banyak orang yang bekerja untuk Allah.

Kita lebih suka bekerja untuk Allah daripada percaya kepada-Nya.

Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa Allah akan melakukan hal-hal di dalam saya yang tidak dapat saya lakukan?

Derajat hopeless saya terhadap orang lain timbul bila saya tidak pernah menyadari bahwa Allah telah berbuat sesuatu bagi saya.