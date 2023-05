Ketahui Cara Memindahkan Akun WA Ke Handphone Baru, Selanjutnya Pulihkan Pesan WhatsApp!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cara memindahkan WhatsApp ke handphone baru tanpa hapus data perlu diketahui oleh pengguna aplikasi perpesanan WhatsApp saat ini.

Jika kamu ingin memindahkan WhatsApp kamu dari handphone lama ke handphone baru tanpa ganti nomor maka perlu untuk memulihkan akun WhatsApp.

Cara ini terlihat cukup sederhana namun nyatanya masih banyak pengguna yang tidak memahami caranya.

Banyak pengguna yang takut ketika salah mengambil langkah maka semua data-data akan terhapus semua secara permanen.

Dengan demikian anda perlu untuk memahami dengan sederhana cara memindahkan WhatsApp ke handphone baru tanpa harus menghapus data.

Sebelum memindahkan akun WhatsApp pastikan anda melakukan backup data terlebih dahulu.

Backup merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka memindahkan akun WhatsApp ke HP baru.

Dikutip dari situs WhatsApp.id, Dalam fitur WhatsApp sendiri sudah terdapat berbagai fitur backup yang dapat diaktifkan dalam berbagai pilihan, yakni daily, weekly, monthly, only when I tap “back up” dan never.

Namun apabila sebelumnya kamu tidak pernah membackup dalam jangka waktu cukup lama, maka lakukan backup secara manual.

Begini cara melakukan backup Chat manual.

Silahkan klik tanda titik tiga vertikal yang terletak di sudut kanan atas, lalu pilih menu opsi Settings dengan mengikuti panduan berikut:

* Kemudian klik opsi Chat.

* Silahkan pilih Chat Backup.

* Segera klik backup dan Cadangkan.