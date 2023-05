Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal ujian bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2.

Soal merupakan materi belajar persiapan ujian sekolah.

Orang tua dapat membantu anak belajar mengikuti ujian sekolah.

Kumpulan contoh soal terdiri dari pilihan ganda dan essay.

Terdapat pula kunci jawaban untuk memandu anak menjawab.

Berikut soal ujian Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2.

1. I …. after having breakfast

a. get up

b. cook noodle

c. have lunch

d. prepare to school

Jawaban: d

2. I go to the bathroom and …

a. have dinner

b. water the flowers

c. read a book

d. brush my teeth

Jawaban: d

3. Yuda is in the living room

She can not ….

a. watch TV

b. read a book

c. play puzzle

d. play football