Konsumen Nikmati Jajal All New R15 Connected Series di Sirkuit Boyolali.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pengalaman berkendara di sirkuit menggunakan All New R15 Connected Series adalah bagian dari edukasi yang diberikan oleh tim Yamaha Riding Academy (YRA) kepada konsumen dan komunitas.

Ini juga merupakan agenda Yamaha bLU cRU yang diadakan di lintasan on road buat para bikers. Seperti yang digelar di sirkuit Gokart Boyolali, Minggu 21 Mei 2023, yaitu bLU cRU Riding Experience yang berisikan aktivitas bLU cRU school dan riding experience dengan motor All New R15 Connected Series.

Puluhan peserta yang merupakan konsumen dan komunitas R Series dari Semarang, Solo dan Yogyakarta diajak untuk merasakan keseruan event ini sekaligus menjajal All New R15 Connected Series di lintasan sirkuit.

Event Yamaha bLU cRU sendiri telah menjadi aktivitas reguler yang memberikan rasa Enjoy bagi mereka yang ambil bagian sehingga menikmati berkendara motor sport Yamaha baik di trek on road maupun off road.

Pecinta Yamaha juga dapat Skill Up karena diberikan pelatihan menambah ilmu teori dan praktek teknik berkendara yang tepat.

Mereka pun dapat saling Connect yang memperkuat ikatan antara pecinta Yamaha.

Di wilayah Jawa Tengah yang aktif dilaksanakan aktivitas Yamaha bLU cRU memakai All New R15 Connected Series, Yamaha selalu konsisten merangkul konsumen maupun komunitas untuk bergabung.

Aktivitas bLU cRU school. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Bahkan dihadirkan pembalap internasional binaan Yamaha Racing Indonesia (YRI) yakni Wahyu Nugroho untuk membagi pengetahuan menjajal All New R15 Connected Series di sirkuit.

"Di event bLU cRU Riding Experience memakai All New R15 Connected Series di sirkuit Boyolali ini saya hadir untuk membagi pengetahuan mengenai pengenalan sirkuit, racing line dan teknik berkendara yang tepat, agar dapat membantu konsumen dan komunitas untuk semakin menikmati mengendarai motor R Series Yamaha itu. Selain itu, saya juga praktek menjajal motor ini di sirkuit sebagai guidance buat para peserta yang ikut aktivitas ini. Keunggulan All New R15 Connected Series dapat mendukung penggemar motor sport atau racing kian enjoy menjalani aktivitas harian atau hobi mereka," tutur Wahyu Nugroho, pembalap yang musim ini berkompetisi di Asia Road Racing Championship (ARRC) dan berpengalaman tampil di R3 bLU cRU European Championship.

Sementara itu, salah seorang peserta yaitu Freedy mengungkapkan dia memperoleh masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan skill memacu motor All New R15 Connected Series, serta asyik mengikuti kegiatan Yamaha bLU cRU ini.

”Untuk pertama kali saya mengikuti acara Yamaha bLU cRU ini, seru dan enjoy rasanya. Saya bisa bertemu dengan pengguna motor R Series lainnya yang berarti memperluas pertemanan dengan mereka yang memiliki kegemaran sama. Selain itu, tentunya meningkatkan skill berkendara motor sport fairing seperti All New R15 Connected, dimana kali ini saya memakai tipe R15M. Tampilan motor ini keren banget seperti moge. Saya merasakan kualitas fitur-fitur motor ini ketika mengendarai di sirkuit Boyolali setelah mempraktekannya sesuai arahan tim Yamaha Riding Academy dan pembalap Wahyu Nugroho. Hasilnya terasa menyenangkan riding All New R15M Connected-ABS, misalnya dengan fitur TCS (Traction Control System) yang membantu saat keluar dari tikungan sehingga ban tidak selip ketika berakselerasi. Sedangkan Quick Shifter memudahkan saat perpindahan gigi ke atas tanpa menarik tuas kopling sehingga turut menjaga power dan kecepatan,” beber Freedy. (*)