Menang Banyak Dengan Pilihan Warna Baru Yamaha Gear 125, Tampil Aktif & Artistic Disegala Momen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Yamaha kembali menghadirkan tampilan baru untuk Yamaha Gear 125 pada awal bulan Mei 2023.

Warna baru Yamaha Gear 125 hadir dengan kombinasi warna dan grafis yang elegant, artistic dan active yang Pasti Keren dan tampil beda disetiap kesempatan serta mampu meningkatkan kepercayaan diri dari penggunanya.

“Kebutuhan berkendara serta karakter konsumen yang beragam, membuat kami untuk selalu menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Oleh karena itu kami menghadirkan 7 warna baru pada Yamaha Gear 125 yang mampu meningkatkan kepercayaan diri dari penggunanya untuk tampil beda disetiap moment.” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing - Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha GEAR S Version

Yamaha Gear 125 hadir dalam 7 warna baru yang terdiri dari dua varian yaitu Yamaha Gear 125 S Version dan Standard Version.

Untuk Yamaha Gear 125 S Version memiliki konsep elegant & artistic melalui warna Matte Blue dan Matte Red dengan pattern yang simple dan modern dipadukan dengan jok warna coklat yang membuat tampilan Yamaha Gear 125 S Version lebih elegant.

Yamaha GEAR Standard Version

Untuk Yamaha Gear 125 Standard Version memiliki konsep Active dan Artistic dengan tarikan garis design yang artsy, memiliki 5 (lima) pilihan warna baru dengan, Seperti warna Dull Blue yang menjadi tren warna saat ini setelah diperkenalkan Yamaha di awal Tahun 2023, kemudian ada Orange Green untuk anda yang energik dan untuk yang suka menjadi pusat perhatian ada warna Cyan Yellow.

Kemudian ada warna Black Navy dengan nuansa yang menciptakan karakter kuat dan tangguh, yang terakhir perpaduan warna Red Grey yang menghasilkan kesan sporty namun tetap elegan.

Let’s Gear Up bersama Yamaha Gear 125 yang Pasti Keren dengan warna baru yang cocok digunakan para generasi muda yang memiliki gaya hidup aktif.

Pasti Nanjak, Pasti Kuat & Pasti Irit karena ditunjang dengan mesin Blue Core 125cc, Pasti Tangguh dengan berbagai fitur lengkap dikelasnya seperti double hook, electric power socket untuk mengisi daya baterai handphone pengendara serta dilengkapi pijakan kaki anak.

Harga Yamaha GEAR 125

Yamaha Gear 125 Standard Version dengan tampilan warna baru ini sudah dapat dibeli pada seluruh jaringan dealer resmi Yamaha Indonesia dengan harga Rp 18.205.000 OTR Jakarta. Sedangkan untuk Yamaha Gear 125 S Version dengan harga Rp 18.920.000 OTR Jakarta.

Untuk informasi produk selengkapnya dapat langsung kunjungi website resmi Yamaha Indonesia www.yamaha-motor.co.id atau kunjungi juga dealer resmi Yamaha Indonesia terdekat di Kota Anda. (*)